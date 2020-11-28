Международный валютный фонд не окажет Киеву экстренную финансовую помощь. Об этом заявил в эфире телеканала «1+1» министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, МВФ готов сотрудничать с Украиной, но только в рамках программы, которая уже одобрена. Киеву дали понять, что необходимо выполнять ее условия.