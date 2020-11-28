Иран призвал ООН и Совет Безопасности осудить строжайшим образом убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом говорится в письме постпреда при всемирной организации Маджида Тахт-Раванчи председателю СБ и генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В обращении, в частности отмечается, что в течение последнего десятилетия несколько ведущих иранских ученых стали жертвами террористических атак и были убиты, и Тегеран обладает убедительными доказательствами того, что за этим стояли определенные иностранные круги.

Ранее минобороны Ирана подтвердило, что под Тегераном был убит руководитель организации исследований и инноваций при министерстве. Западные разведслужбы считали его руководителей иранской ядерной программы. В Иране заявили о причастности к преступлению Израиля и США. Пентагон и канцелярия премьер-министра Израиля отказались это комментировать.