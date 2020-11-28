Лучшие биатлонисты планеты начинают соревноваться в Кубке мира. Сезон открывают старты в финском Контиолахти. Сегодня пройдут индивидуальные гонки, завтра — спринтерские. По причине пандемии коронавируса соревновательный календарь предстоящего сезона был изменен. Международному союзу биатлонистов удалось сохранить количество гонок, однако число мест их проведения сокращено. Это позволит командам реже передвигаться между странами. Право провести соревнования потеряли Швеция, Франция и Китай.