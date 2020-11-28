В Лондоне запретят выпивать в пабах и ресторанах после еды. Посетителям, завершившим обед или ужин, придется сразу уходить из заведения. Причина — новые карантинные правила, которые вступят в силу в Великобритании со 2 декабря, сообщает «Би-би-си». Со среды в Королевстве завершается всеобщий карантин, и страна переходит на локальную трехуровневую систему ограничений. Лондон, Ливерпуль, графство Кент и еще несколько регионов предварительно получили второй уровень эпидемической опасности.
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