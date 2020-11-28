В ВОЗ заявили о заинтересованности в российской вакцине от коронавируса «Спутник V»

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о заинтересованности во включении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в перечень рекомендуемых для экстренного использования. По словам помощника генерального директора ВОЗ, идет обмен информацией. В ноябре в организации допустили, что включат «Спутник V» в этот список, если препарат будет отвечать требованиям. Соответствующую заявку подал разработчик вакцины Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.