Иран в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде предостерег США и Израиль от авантюр. В письме постпреда при ООН Маджида Тахт-Раванчи также говорится, что Тегеран оставляет за собой право на все необходимые шаги для защиты своего народа и интересов. Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Нападение было совершено накануне недалеко от Тегерана. Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице. В Иране заявили о причастности к убийству Израиля и США. Пентагон и канцелярия премьер-министра Израиля отказались это комментировать.