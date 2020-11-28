У православных христиан начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней, до Рождества, которое празднуется 7 января. Поскольку накануне Русская православная церковь отметила день памяти святого апостола Филиппа, пост в народе также именуется Филипповым. По сравнению с Великим постом, перед Пасхой, Рождественский считается менее строгим.