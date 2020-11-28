Пресненский суд Москвы отказался отправить в СИЗО троих последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы»

Пресненский суд Москвы отказался отправить в СИЗО троих последователей запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Фигурантов дела об организации экстремистского объединения отправили под домашний арест до 23 января. Еще одному продлили срок задержания на 72 часа и отложили судебное заседание на 30 ноября, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда. Днем ранее суд также отказался арестовать члена организации и отправил его под домашний арест.

24 ноября сотрудники Следственного комитета задержали руководителей центра «Свидетелей Иеговы» и провели обыски более чем в 20 российских регионах.