В Хорватии вводятся новые ограничения в связи с ростом числа заражений коронавирусом. В частности, рестораны и кафе будут работать только навынос, отменены свадьбы, обязательными станет дезинфекция общественных мест и использование защитных масок. Запрещена продажа алкогольных напитков с 10 вечера до 6 утра, работа казино, ночных и игровых клубов, закроются фитнес-центры, спортзалы и развлекательные центры. Как сообщил в эфире национального телевидения премьер-министр республики Андрей Пленкович, меры затронут порядка 85 тысяч работников по всей стране или 5,5% всех трудящихся в Хорватии. Ограничения продлятся до 21 декабря.