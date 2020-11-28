Венгрии может понадобиться около полутора лет для начала производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто назвал такой срок неконкурентоспособным. По его словам, компании попытаются сократить это время, если это не получится, придется сконцентрироваться только на закупках. Выступая в эфире российского федерального телеканала, министр отметил также, что в Европе есть лобби против приходящих из-за пределов Евросоюза вакцин. Однако, Будапешт не запрашивал у Брюсселя разрешения на испытания и закупку российского препарата, поскольку законы страны позволяют правительству в экстренных случаях импортировать лекарства без одобрения ЕС. О том, что Венгрия первой из европейских стран решила провести испытания российской вакцины, стало известно 12 ноября. Позже венгерский МИД сообщил о прибытии в страну опытных образцов «Спутника V».