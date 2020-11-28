В аэропорту Буэнос-Айреса установят статую бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны

В международном аэропорту Буэнос-Айреса установят статую бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны. Такое решение приняло руководство компании, управляющей главной воздушной гаванью столицы страны. Это следует из некролога в газете «Насьон». Как сообщило издание, публикацию заказал владелец компании Эдуардо Эрнекян. Представители предпринимателя подтвердили, что несколько лет назад он предложил спортсмену установить его статую в аэропорту имени министра Пистарини, и тому понравилась идея. Пока неизвестно, кто изготовит монумент и где именно он будет стоять. Предварительно планируется установить его в зоне прибытия пассажиров. Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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