В Грузии повторно вводятся масштабные ограничения из-за коронавируса. Как объяснили в правительстве республики, это связано с рекордным распространением инфекции. С сегодняшнего дня приостановят работу магазины, кроме продуктовых, хозяйственных, аптек и газетных киосков. Рестораны и другие объекты питания переходят на режим доставки или на вынос. Запрещается работа фитнес-центров и бассейнов, проведение семинаров, тренингов, работа спортивных и культурных кружков. Увеличивается время комендантского часа. Останавливаются междугородные перевозки. В восьми крупных городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти — перестанет работать общественный транспорт, кроме такси. Ограничения будут действовать до конца января. Однако с 24 декабря по 2 января практически все будут сняты в связи с новогодними праздниками.