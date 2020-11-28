Джо Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина в качестве одного из претендентов на пост министра обороны

Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина в качестве одного из претендентов на пост министра обороны. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал «Аксиос». В 2013-2016 годах Остин возглавлял Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. В случае выдвижения и утверждения его кандидатуры он станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона. Помимо Остина в списке претендентов Джей Джонсон, возглавлявший в администрации Барака Обамы министерство внутренней безопасности, сенатор-демократ Тэмми Дакуорт, участвовавшая в боевых действиях в Ираке в 2004 году и потерявшая обе ноги при катастрофе вертолета, а также экс-замминистра обороны по политическим делам Мишель Флорной.