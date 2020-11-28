Джо Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина в качестве одного из претендентов на пост министра обороны

Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина в качестве одного из претендентов на пост министра обороны. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал «Аксиос». В 2013-2016 годах Остин возглавлял Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. В случае выдвижения и утверждения его кандидатуры он станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона. Помимо Остина в списке претендентов Джей Джонсон, возглавлявший в администрации Барака Обамы министерство внутренней безопасности, сенатор-демократ Тэмми Дакуорт, участвовавшая в боевых действиях в Ираке в 2004 году и потерявшая обе ноги при катастрофе вертолета, а также экс-замминистра обороны по политическим делам Мишель Флорной.
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Путин впервые за долгое время появился на публике в Сарове, он был без средств индивидуальной защиты Кадры прибытия президента в Саров показывают федеральные каналы. На них видно, как лидер страны пожимает руки встречающим его у трапа людям, все они тоже без перчаток и масок, социальную дистанцию никто не соблюдает…
Популярное за неделю
Навальный призывает Европу применять финансовые санкции в отношении российских олигархов Выступая в Европарламенте, политик сказал, что меры, которые принимаются против руководства российских силовых структур, несущественны, так как у них не очень много имущества и банковских счетов в Европе…