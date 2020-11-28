Bloomberg узнал о намерении Турции улучшить отношения с традиционными союзниками на Западе, включая США. По данным источников агентства Анкару вынуждают переосмыслить внешнюю политику разногласия с Россией, победа Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах и угроза европейских санкций. Это происходит после нескольких лет противоречий между президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом с Западом, которые усугубились после принятия новой Конституции и передачи ему новых полномочий. Тогда Турция начала улучшать отношения с Россией. Проблемы с Москвой возникают из-за Сирии, Ливии и Карабаха