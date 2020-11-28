ООН призывает к сдержанности на Ближнем Востоке после убийства иранского ученого Мохсена Фахризаде

ООН призывает к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского ученого Мохсена Фахризаде. Об этом заявил заместитель официального представителя организации Фархан Хак. Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Нападение на Фахризаде было совершено накануне недалеко от Тегерана. Ученый получил серьезное ранение и скончался в больнице. В Иране заявили о причастности к убийству Израиля и США. Пентагон и канцелярия премьер-министра Израиля отказались это комментировать.