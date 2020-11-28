В Аргентине начали расследование обстоятельств смерти Диего Марадоны. Следователи подозревают халатность со стороны медперсонала, следившего за здоровьем бывшего футболиста, сообщил телеканал «Тодо нотисиас». В честности, по его данным, у прокуратуры возникли подозрения по поводу показаний медсестры, которая заступила на дежурство утром в день смерти спортсмена. Ранее адвокат Марадоны сообщил, что скорая ехала к аргентинцу больше 30 минут, и назвал это «преступным идиотизмом». Кроме того, в течение 12 часов он находился без присмотра со стороны медперсонала. Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
2020-11-28T01:11:56+03:00
2020-11-28T01:11:56+03:00
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01:11, 28 ноября 2020
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