В Аргентине начали расследование обстоятельств смерти Диего Марадоны. Следователи подозревают халатность со стороны медперсонала, следившего за здоровьем бывшего футболиста, сообщил телеканал «Тодо нотисиас». В честности, по его данным, у прокуратуры возникли подозрения по поводу показаний медсестры, которая заступила на дежурство утром в день смерти спортсмена. Ранее адвокат Марадоны сообщил, что скорая ехала к аргентинцу больше 30 минут, и назвал это «преступным идиотизмом». Кроме того, в течение 12 часов он находился без присмотра со стороны медперсонала. Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.