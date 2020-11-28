Музыкант, клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщила в «Инстаграме» супруга солиста группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова, назвав случившееся «невосполнимой утратой». Причину смерти она не назвала, отметив лишь, что это произошло не из-за коронавируса. Апухтин работал в «Дюне» с 1991 года.