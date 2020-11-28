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01:10, 28 ноября 2020

На Кубани столкнулись товарный поезд и легковой автомобиль

На Кубани столкнулись товарный поезд и легковой автомобиль. Это произошло на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Погибли четыре человека — водитель и пассажиры «Лады Приора», сообщил ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Там отметили, что причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля. Он выехал на переезд перед приближающимся поездом. При том, что светофор работал исправно. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Информация о возможных задержках движения пассажирских поездов уточняется.



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