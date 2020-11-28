В Москве за сутки скончались еще 76 человек с коронавирусом. Накануне сообщалось о 77 умерших. Этот показатель остается примерно на одном уровне с начала ноября. Общее число жертв инфекции увеличилось до 8756, сообщил столичный оперативный штаб. Вчера в Москве были выявлены рекордные свыше 7900 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в российской столице выявлено 585 тысяч случаев заражения, почти 435 тысяч пациентов вылечились. Мэр Сергей Собянин сказал, что ситуация в Москве остается напряженной.