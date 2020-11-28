Депутаты предложили лишать свободы на 2,5 года физических лиц, нарушающих закон об иностранных агентах. Об этом РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его словам, речь идет о лицах, не прошедших регистрацию как иноагент, к которым уже применили меры административного кодекса. Также он добавил, что в правительстве готовится инициатива об уголовной ответственности за сбор данных о национальной безопасности. До внесения в Госдуму законопроект направлен в Верховный суд для получения отзыва. Ранее в Госдуму был внесен пакет поправок в КоАП о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах.