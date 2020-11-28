Суд в США отклонил очередной иск штаба Трампа с требованием не признавать итоги выборов

На этот раз речь шла о голосовании в Пенсильвании. В постановлении апелляционного суда третьего округа говорится, что утверждения о нечестности выборов нуждаются в доказательствах, а их в иске нет. Тем временем, Дональд Трамп написал в «Твиттере», что его соперник Джозеф Байден якобы проиграл в крупных городах, а выиграл только в коррумпированных. Трамп после выборов регулярно пытается подорвать доверие избирателей к итогам голосования.