Суд в США отклонил очередной иск штаба Трампа с требованием не признавать итоги выборов

На этот раз речь шла о голосовании в Пенсильвании. В постановлении апелляционного суда третьего округа говорится, что утверждения о нечестности выборов нуждаются в доказательствах, а их в иске нет. Тем временем, Дональд Трамп написал в «Твиттере», что его соперник Джозеф Байден якобы проиграл в крупных городах, а выиграл только в коррумпированных. Трамп после выборов регулярно пытается подорвать доверие избирателей к итогам голосования.
2020-11-28T00:05:15+03:00
2020-11-28T00:05:15+03:00
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00:05, 28 ноября 2020
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