Франция снимает ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

В Грузии, наоборот, вводят новые меры из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Во Франции откроются магазины. Жители страны смогут заниматься спортом на свежем воздухе и посещать религиозные мероприятия численностью не более 30 человек. Об сообщил президент Эммануэль Макрон. По его словам, режим самоизоляции во Франции можно будет отменить с 15 декабря, откроются кинотеатры, театры и музеи. Это произойдет в случае, если в реанимации будут находиться не более 2,5–3 тысяч человек. В Грузии же напротив из-за распространения коронавируса вводят новые временные ограничения. Они затронут работу муниципального и междугороднего транспорта, торговых центров, магазинов, кроме продовольственных, ресторанов, культурных и спортивных учреждений. Такой режим будет действовать по 1 февраля.

В ряде стран мира уже готовятся к третьей волне коронавируса.