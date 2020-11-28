Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти за сутки 76 пациентов с коронавирусом

Число жертв пандемии, по его данным, превысило в столице 8756 человек. Суточный прирост заболевших по всей России составил более 26600 человек, из них почти 8 тысяч в столице – это новый максимум с начала пандемии.
2020-11-28T00:03:55+03:00
2020-11-28T00:03:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 28 ноября 2020
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