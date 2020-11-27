В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе

Число жертв пандемии, по его данным, превысило в столице 8756 человек. В Москве за сутки было выявлено почти 8 тысяч новых инфицированных – это максимум с начала распространения коронавируса. Суточный прирост заболевших по всей России составил более 26600 человек – такого количества до сих пор еще не регистрировали.