Писатель и публицист Виктор Шендерович объявил, что начал оформление гражданства Израиля

В комментариях к его записи в «Фейсбуке» многие предположили, что известный критик политики президента Владимира Путина решил эмигрировать. Виктор Шендерович не стал это ни отрицать, ни подтверждать, лишь заметил, что каждый читает то, что хочет прочесть.
2020-11-27T23:02:50+03:00
2020-11-27T23:02:50+03:00
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23:02, 27 ноября 2020
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