Писатель и публицист Виктор Шендерович объявил, что начал оформление гражданства Израиля

В комментариях к его записи в «Фейсбуке» многие предположили, что известный критик политики президента Владимира Путина решил эмигрировать. Виктор Шендерович не стал это ни отрицать, ни подтверждать, лишь заметил, что каждый читает то, что хочет прочесть.