Власти Израиля никак не комментируют обвинения Ирана из-за убийства иранского физика ядерщика

Как сообщило сегодня иранское агентство Фарс, машину с Мохсеном Фахризаде этим вечером расстреляли с двух сторон две группы вооруженных людей. Глава МИДа Ирана Джавад Зариф обвинил в этом Израиль.Фахризаде в Израиле ранее называли главой иранской ядерной программы.