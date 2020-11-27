Z Архив новостей новости
5 20 6 933
23:02, 27 ноября 2020

Власти Израиля никак не комментируют обвинения Ирана из-за убийства иранского физика ядерщика

Как сообщило сегодня иранское агентство Фарс, машину с Мохсеном Фахризаде этим вечером расстреляли с двух сторон две группы вооруженных людей. Глава МИДа Ирана Джавад Зариф обвинил в этом Израиль.Фахризаде в Израиле ранее называли главой иранской ядерной программы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Разворот (утренний)

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский помощник президента РФ

Какой должна быть история в России? Надо просто занимать более активную позицию. Надо, я считаю, действовать как американцы. Надо продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми средствами доступными, мягкой силой свою правдивую точку зрения…

5 169 6 14765 26.11
#слушать 22:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Навальный предлагает Европе предъявлять финансовые санкции в отношении российских олигархов Об этом он заявил сегодня, выступая в Европарламенте…

5 65 6 5963
Блоги

Сергей Караганов: Наступление в войне идей Нет у нас и позитивной идеологии для самих себя, новой русской идеи. А без таких идей все великие державы рушатся или перестают быть таковыми. Мир усеян их могилами или развалинами…

5 216 6 22869 13:10
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 174 6 18766 25.11
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Письмо священников и мирян к христианам Беларуси Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию…

5 126 6 18328 26.11
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 195 6 28886 24.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 60 6 9081 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 192 6 29271 23.11
Новости

Около Тегерана убит ведущий иранский ученый-ядерщик, сообщает телеканал Press TV Мохсен Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана…

5 30 6 5314
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 39 6 7116 24.11
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 233 6 46022 25.11
Интервью Разворот (утренний)

Наталья Поклонская гость: Наталья Поклонская заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы

Мне надоело, что в Крыму чиновники говорят: «Так это же украинское наследие тяжелое». Сколько лет еще говорить – 30, 50, 100 – о том, что это украинское наследие? Я не согласна. Забывать надо про украинское наследие…

5 47 6 9143 09:35
#слушать 21:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Навальный в Европарламенте предложил применять денежные санкции в отношении российских олигархов Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал предложение Навального «произволом и беззаконием»...

5 45 6 9079
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Выборы в США: осторожно, инфошум! Конечно, то, что делал в последние две недели президент Трамп и его сторонники — снижает легитимность выборов и победы Байдена. Но это давно уже стало традицией в американской политике…

5 106 6 21624 25.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 319 6 64908 22.11
Блоги

Кусок эфира

Александр Баунов: Пик благосостояния был достигнут не при пике демократии Большинство российских избирателей помнят 90-е годы. Если бы они помнили это как пик собственного процветания, если бы эти 2 и 2 сложились в 4, картина была бы другой…

5 75 6 15456 26.11

Популярное за неделю

Новости

Навальный призывает Европу применять финансовые санкции в отношении российских олигархов Выступая в Европарламенте, политик сказал, что меры, которые принимаются против руководства российских силовых структур, несущественны, так как у них не очень много имущества и банковских счетов в Европе…

5 51 6 22212
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Понятно, почему это происходит — близятся выборы. Они боятся, что результаты будут такие же, как в Белоруссии. И у них перед глазами уже пример Белоруссии, откуда бегут айтишники, как армяне бегут из Нагорного Карабаха…

5 133 6 94654 21.11
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3816 22.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Запада будет жесткий и беспощадный Вместе с журналисткой BBC Ильхам Алиев заочно поставил на место и толпу подобных ей журналистов — неоимпериалистов-неоколониалистов в российских медиа. Российская машина пропаганды только делает вид, что она противостоит Западу…

5 193 6 315555 21.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Прямой вопрос Собянину про деньги Прямой вопрос Собянину про деньги Никому не приходит в голову, что вообще-то эти социальные карты были оплачены бюджетными деньгами. И теперь эти деньги сэкономлены. Возникает вопрос — где они?..

5 91 6 105738 25.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8871293
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4713405

Сегодня в эфире