Сенатор Климов сообщил о подготовке поправок о тюремных сроках для граждан, которых признают иностранными агентами

По его словам, до 5 лет тюрьмы может грозить физлицам-иноагентам за сбор данных о национальной безопасности, передает РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сказал, что в новом законопроекта также предлагается наказывать лишением свободы на срок до 2,5 лет тех граждан, которые признаны иностранными агентами, но отказываются регистрироваться в таком качестве. Климов отметил, что поправки направлены на отзыв в Верховный суд.
2020-11-27T23:01:26+03:00
2020-11-27T23:01:26+03:00
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23:01, 27 ноября 2020
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