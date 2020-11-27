Суд в США отказался удовлетворить иск штаба Трампа с требованием отменить итоги выборов в Пенсильвании

Утверждения о нечестности голосования нуждаются в доказательствах, говорится в постановлении апелляционного суда третьего округа. Ранее действующий президент Дональд Трамп назвал чиновников в штате Пенсильвания врагами государства и обвинил их в фальсификации выборов в пользу Байдена.