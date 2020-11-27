Посол России в Минске утверждает, что испытания вакцины «Спутник» в Белоруссии показали ее эффективность на 95%

Правда, исследования трудно назвать массовыми — в них, по словам главы дипмиссии Дмитрия Мезенцева, приняли участие всего сто человек, передает ТАСС. Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» после ее регистрации в России.