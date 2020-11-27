Математический флешмоб «MathCat» пройдет в России 28 ноября

Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель оргкомитета мероприятия Дмитрий Коннычев.

«В субботу пройдет VII Международный флешмоб по математике «MathCat», для взрослых и не только. Люди соберутся в образовательных организациях нашей страны, чтобы решить математические задачи и выразить таким образом интерес к этой точной науке», — рассказал он.

Как уточнил Д.Коннычев, на сайте mathcat.info перечислены площадки, на которых можно принять участие во флешмобе. «Мероприятие будет проходить во всех часовых поясах России. Сейчас зарегистрировано 430 площадок, можно даже выбрать такую, где акция пройдет вживую. Также можно принять участие онлайн, зарегистрировавшись и за 90 минут решив 10 задач выбранного уровня сложности», — отметил он.

Д.Коннычев добавил, что каждый участник может выбрать тот уровень, который ему интересен. «Флешмоб носит образовательный и развлекательный характер. Результаты тестов конфиденциальны и доступны только участнику «MathCat» в его личном кабинете. Также в личном кабинете отображаются оценка за работу и рейтинг на площадке», — уточнил он.

Через неделю после акции площадки проводят церемонию награждения «отличников», на которой всем желающим вручают бланк с проверенной работой, а также отмечают победителей в каждой лиге и в особых номинациях, заключил Д.Коннычев.