Александр Лукашенко оскорбительно отозвался о своем политическом оппоненте Светлане Тихановской

На встрече с коллективом одной из больниц Минска президент сообщил, что спецслужбы перехватили разговор с участием Тихановской. Фрагмент выступления Лукашенко приводит телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко на видеозаписи заявляет, что на перехваченной конференции «всех этих беглых» Тихановская, якобы, сказала: «мужики, ну что вы от меня требуете, я ничего не решаю».

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская после выборов покинула страну и живет вместе с детьми в Литве. Ее муж остается в СИЗО КГБ Белоруссии.