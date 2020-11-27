В Иране этим вечером был убит ученый, которого премьер Израиля ранее назвал главой иранской ядерной программы

Беньнямин Нетаньяху два года назад призвал запомнить имя физика-ядерщика.

Как сообщило сегодня иранское агентство Фарс, машину с Мохсеном Фахризаде этим вечером расстреляли с двух сторон две группы вооруженных людей. Глава МИДа Ирана Джавад Зариф обвинил в этом Израиль.

Убийцы ученого могли воспользоваться сменой власти в США, сказала «Эху» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

«Сейчас во время смены власти в Вашингтоне очень многие международные специалисты по Ирану ожидают всплеска подобной напряженности. Полагают, что новый президент США Джо Байден может быть более договороспособным с Ираном, что не нравится многим, в том числе администрации Дональда Трампа и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Вполне возможно, что это убийство укладывается в логику событий на Ближнем Востоке, что чревато напряжением, ответными действиями и повторением таких «акций», — сказала Е.Супонина.

Она также отметила, что «таинственные убийства иранских специалистов в ядерной области случаются довольно периодично». «Сейчас это похоже на характер точечной спецоперации, чем обычно отличаются израильские спецслужбы. Дело в том, что ряд иранских физиков-ядерщиков находил свою гибель в результате таинственных обстрелов на протяжении многих последних лет. Бывали случаи, когда неизвестные подъезжали на мотоцикле к автомобилю, в котором передвигался научный специалист. Иногда это был выстрел издалека. В любом случае обычно иранские власти обвиняют в этом израильтян, хотя точных доказательств этому зачастую не находится», — уточнила Е.Супонина.

Она добавила, что многие иранские физики-ядерщики учились в США, поэтому гибель отдельного человека не приведет к сворачиванию исследований атомной программы Ирана.