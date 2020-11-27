Сенатор Климов сообщил о готовящейся инициативе, согласно которой физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет тюрьмы

Речь, по его словам, идет о наказании за сбор данных о национальной безопасности.

Предлагаемые изменения пока не вносятся в Госдуму, сказал Климов в интервью агентству РИА Новости. Документ, который предполагает длительный срок за сбор «чувствительной» информации лицам, признанным иностранными агентами, направлен для отзыва в Верховный суд. Но одновременно сенатор анонсировал еще одно нововведение: наказание до 2,5 лет для тех лиц, которые нарушают законодательство об иностранных агентах и занимаются политической деятельностью на зарубежные средства. Речь, отметил Климов, будет идти о тех, кто не захотел регистрироваться иностранными агентами, но уже получил административное наказание.

Пакет законопроектов, расширяющий число иноагентов, был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в середине ноября. Он, в частности, предполагает, что статусом может быть наделен любой человек, участвующий в политической деятельности «в интересах иностранного источника», либо собирающий сведения о военно-технической деятельности страны. Таким людям могут запретить занимать госдолжности. Кроме того, иноагентами, согласно новым законопроектам, могут признать и политические объединения: в случае получения статуса они не будут допущены к выборам.

С февраля этого года вступил в силу закон, который позволяет признать физическое лицо иностранным агентом за распространение материалов СМИ с тем же статусом.