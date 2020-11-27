Иран обвинил Израиль в убийстве ученого, которого называли главой ядерной программы страны

Глава МИДа Джавад Зариф написал о роли Израиля в этом нападении в своем Твиттере и призвал мировое сообщество осудить произошедшее. По данным иранского агентства Фарс, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, где находился ученый Мохсен Фахризаде, напали две группы вооруженных людей, которые расстреляли машину с двух сторон.