Иран обвинил Израиль в убийстве ученого, которого называли главой ядерной программы страны

Глава МИДа Джавад Зариф написал о роли Израиля в этом нападении в своем Твиттере и призвал мировое сообщество осудить произошедшее. По данным иранского агентства Фарс, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, где находился ученый Мохсен Фахризаде, напали две группы вооруженных людей, которые расстреляли машину с двух сторон.
2020-11-27T21:33:56+03:00
2020-11-27T21:33:56+03:00
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21:33, 27 ноября 2020
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