Футболист сборной России и итальянской команды «Аталанта» Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщается на сайте клуба из Ломбардии. Миранчук изолирован, ожидается, что сегодня все футболисты «Аталанты» пройдут повторные тесты. В среду команда обыграла на выезде английский «Ливерпуль» со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов.
2020-11-27T21:33:05+03:00
2020-11-27T21:33:05+03:00
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21:33, 27 ноября 2020
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