Футболист сборной России и итальянской команды «Аталанта» Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщается на сайте клуба из Ломбардии. Миранчук изолирован, ожидается, что сегодня все футболисты «Аталанты» пройдут повторные тесты. В среду команда обыграла на выезде английский «Ливерпуль» со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов.