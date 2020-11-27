Дональд Трамп заявил, что Джозеф Байден должен доказать честность своей победы

Рекордную цифру 80 миллионов голосов, которые, по данным СМИ, получил Байден, Трамп в Твиттере назвал абсурдной и вновь заявил, что на выборах произошло массовое мошенничество. Администраторы Твиттера пометили эту запись Трампа как «содержащую спорные утверждения». Ранее Трамп разрешил запустить процедуру смены власти. Команда Джозефа Байдена получила доступ к финансам и докладам разведки.