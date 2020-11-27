В Дании убили в общей сложности 11 миллионов норок, зараженных мутировавшим коронавирусом

Об этом сегодня сообщили в министерстве продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства. Изначально популяция этих животных на фермах в стране составляла около 15 миллионов. В операции была задействована армия. Причиной такого решения были опасения, что мутировавший вирус может передаться людям и вакцина на него уже не подействует.