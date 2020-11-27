Глава МИДа Венгрии заявил, что на создание производства в стране российской вакцины может уйти не менее полутора лет

Петер Сийярто отметил, что в Венгрию препарат «Спутник» начнет поступать в декабре, а более крупные партии появятся в январе, — передает РИА Новости. Ранее в Еврокомиссии выступали против того, чтобы страна-член ЕС применяла вакцину, не одобренную Европейским медицинским агентством.
2020-11-27T21:02:13+03:00
2020-11-27T21:02:13+03:00
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21:02, 27 ноября 2020
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