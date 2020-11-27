Глава МИДа Венгрии заявил, что на создание производства в стране российской вакцины может уйти не менее полутора лет

Петер Сийярто отметил, что в Венгрию препарат «Спутник» начнет поступать в декабре, а более крупные партии появятся в январе, — передает РИА Новости. Ранее в Еврокомиссии выступали против того, чтобы страна-член ЕС применяла вакцину, не одобренную Европейским медицинским агентством.