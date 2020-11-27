Теракт прогремел в столице Сомали на фоне визита в страну главы Пентагона

Террорист-смертник подорвал себя в ресторане рядом с трассой, которая соединяет центр города с международным аэропортом. По предварительным данным, погибли 7 человек, 10 ранены.

Как отмечает ТАСС, сегодня в Могадишо находился исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, который прибыл в Сомали с необъявленным визитом.