Сенатор Климов сообщил об инициативе, по которой физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет тюрьмы

Сенатор Андрей Климов сообщил о новой инициативе, по которой физлицам-иноагентам может грозить до пяти лет тюрьмы за сбор данных о нацбезопасности. Парламентарии также предлагают ввести норму о лишении свободы до двух с половиной лет для физлиц, которые занимаются политической деятельностью на зарубежные средства и нарушают законодательство об иноагентах.

Как пояснил РИА Новости Андрей Климов, речь идет о гражданах, которые не захотели регистрироваться в установленном порядке иностранными агентами. Климов сказал, что до внесения в Госдуму законопроект направлен для отзыва в Верховный суд.