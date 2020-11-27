Reuters: Экосистема Сбербанка не принесет ощутимой прибыли до 2030 года

По словам источников, сейчас доля экосистемы не превышает 1% выручки Сбера; через три года ожидается, что она вырастет до 5%. Под экосистемой подразумеваются онлайн-сервисы Сбера от покупки продуктов до передвижения по городу.
2020-11-27T20:32:14+03:00
2020-11-27T20:33:12+03:00
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20:32, 27 ноября 2020
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