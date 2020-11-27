ВОЗ: Чтобы пандемия остановилась, необходимо вакцинировать 60-70% населения мира

Это заявили во Всемирной организации здравоохранения. Либо у такой же доли человечества должен быть иммунитет от коронавируса. Такие данные привел руководитель департамента иммунизации Кейт О'Брайен. Он отметил, что более подробные прогнозы в нынешней ситуации дать сложно.
2020-11-27T20:31:43+03:00
2020-11-27T20:33:25+03:00
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20:31, 27 ноября 2020
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