ВОЗ: Чтобы пандемия остановилась, необходимо вакцинировать 60-70% населения мира

Это заявили во Всемирной организации здравоохранения. Либо у такой же доли человечества должен быть иммунитет от коронавируса. Такие данные привел руководитель департамента иммунизации Кейт О'Брайен. Он отметил, что более подробные прогнозы в нынешней ситуации дать сложно.