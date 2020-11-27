В Аргентине начато расследование обстоятельств смерти Диего Марадоны

Следователи намерены выяснить, не была ли допущена халатность со стороны медиков, которые должны были следить за здоровьем легендарного футболиста, — сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Диего Марадона умер в среду в возрасте 60 лет. Его адвокат Матиас Морла заявил, что скорая помощь ехала к Марадоне больше часа и что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра со стороны медицинского персонала.

Прощание с Марадоной было накануне в президентском дворце. Отмечается, что люди стояли в очереди по три часа. Фанаты Марадоны пытались неоднократно к нему прорваться, полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ.