Z Архив новостей новости
5 8 6 2445
20:01, 27 ноября 2020

В Иране убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого называли «отцом иранской бомбы»

На Западе его считали руководителем иранской ядерной программы. При этом предполагается, что ядерное оружие Ираном пока не создано. Министерство обороны Ирана этим вечером заявили, что на ученого напали террористы, которые вступили в перестрелку со службой безопасности. Советник руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за убийство.

Ответственность глава МИДа Джавад Зариф уже возложил на Израиль. С 2010 по 2012 годы были убиты четверо иранских ядерных экспертов. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Разворот (утренний)

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский помощник президента РФ

Какой должна быть история в России? Надо просто занимать более активную позицию. Надо, я считаю, действовать как американцы. Надо продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми средствами доступными, мягкой силой свою правдивую точку зрения…

5 169 6 14483 26.11
#слушать 22:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Караганов: Наступление в войне идей Нет у нас и позитивной идеологии для самих себя, новой русской идеи. А без таких идей все великие державы рушатся или перестают быть таковыми. Мир усеян их могилами или развалинами…

5 186 6 19169 13:10
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 173 6 18654 25.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 60 6 8950 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 193 6 28723 24.11
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Письмо священников и мирян к христианам Беларуси Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию…

5 119 6 18106 26.11
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 192 6 29253 23.11
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Массовое бесконтрольное общение Я включаю телевизор — а там Путин. Без маски, перчаток, дистанции. Что я должен думать? Что всё это фуфло и разводилово и никакие маски на самом деле не нужны? Или что Путин — неуязвимый бессмертный?..

5 66 6 10836 17:40
Новости

Около Тегерана убит ведущий иранский ученый-ядерщик, сообщает телеканал Press TV Мохсен Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана…

5 29 6 5088
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 39 6 7110 24.11
Новости

В Кремле ознакомились с расследованием издания «Проект» о знакомой президента Путина Светлане Кривоногих Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию «провокационной желтизной»...

5 39 6 29278
Интервью Разворот (утренний)

Наталья Поклонская гость: Наталья Поклонская заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы

Мне надоело, что в Крыму чиновники говорят: «Так это же украинское наследие тяжелое». Сколько лет еще говорить – 30, 50, 100 – о том, что это украинское наследие? Я не согласна. Забывать надо про украинское наследие…

5 43 6 8226 09:35
#слушать 21:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 233 6 45978 25.11
Новости

Навальный в Европарламенте предложил применять денежные санкции в отношении российских олигархов Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал предложение Навального «произволом и беззаконием»...

5 45 6 8838
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Выборы в США: осторожно, инфошум! Конечно, то, что делал в последние две недели президент Трамп и его сторонники — снижает легитимность выборов и победы Байдена. Но это давно уже стало традицией в американской политике…

5 106 6 21605 25.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 319 6 64898 22.11

Популярное за неделю

Новости

Навальный призывает Европу применять финансовые санкции в отношении российских олигархов Выступая в Европарламенте, политик сказал, что меры, которые принимаются против руководства российских силовых структур, несущественны, так как у них не очень много имущества и банковских счетов в Европе…

5 50 6 21274
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Понятно, почему это происходит — близятся выборы. Они боятся, что результаты будут такие же, как в Белоруссии. И у них перед глазами уже пример Белоруссии, откуда бегут айтишники, как армяне бегут из Нагорного Карабаха…

5 133 6 94465 21.11
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3791 22.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Запада будет жесткий и беспощадный Вместе с журналисткой BBC Ильхам Алиев заочно поставил на место и толпу подобных ей журналистов — неоимпериалистов-неоколониалистов в российских медиа. Российская машина пропаганды только делает вид, что она противостоит Западу…

5 193 6 313621 21.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Прямой вопрос Собянину про деньги Прямой вопрос Собянину про деньги Никому не приходит в голову, что вообще-то эти социальные карты были оплачены бюджетными деньгами. И теперь эти деньги сэкономлены. Возникает вопрос — где они?..

5 90 6 104898 25.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8871194
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4713211

Сегодня в эфире