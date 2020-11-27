В Иране убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого называли «отцом иранской бомбы»

На Западе его считали руководителем иранской ядерной программы. При этом предполагается, что ядерное оружие Ираном пока не создано. Министерство обороны Ирана этим вечером заявили, что на ученого напали террористы, которые вступили в перестрелку со службой безопасности. Советник руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за убийство.

Ответственность глава МИДа Джавад Зариф уже возложил на Израиль. С 2010 по 2012 годы были убиты четверо иранских ядерных экспертов. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль.