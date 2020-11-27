Издание «Такие дела» узнало, что в российские аптеки перестал поступать жизненно важный препарат «Купренил»

Он необходим людям с редким генетическим заболеванием – Вильсона-Коновалова, которое связано с накоплением меди в организме. Издание связалось с израильским производителем лекарства. В фирме сообщили, что последняя поставка препарата в России была 18 ноября, их больше не будет. Причин не назвали. Других поставщиков пока нет.
2020-11-27T19:32:17+03:00
2020-11-27T19:32:17+03:00
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19:32, 27 ноября 2020
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