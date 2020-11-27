В Иране этим вечером был убит ученый, который, как полагают на Западе, работал над созданием ядерной бомбы

Убийство Мохсена Фахризаде около часа назад подтвердило министерство обороны страны. В причастности к его смерти министр иностранных дел Джавад Зариф обвинил Израиль, — передает агентство Reuters.
2020-11-27T19:31:19+03:00
2020-11-27T19:35:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749028-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3354936.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 27 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Популярное за неделю
Навальный призывает Европу применять финансовые санкции в отношении российских олигархов Выступая в Европарламенте, политик сказал, что меры, которые принимаются против руководства российских силовых структур, несущественны, так как у них не очень много имущества и банковских счетов в Европе…