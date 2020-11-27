Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает добиться своего переизбрания на посту президента

Действующий глава Белого дома написал в Твиттере, что выборы были полнейшим жульничеством и что он выиграл с большим отрывом. Трамп сообщил, что намерен в субботу приехать в штат Джорджию, чтобы поддержать кандидатов в сенаторы от республиканцев.

Выборы сенаторов в этом штате пройдет 5 декабря и от их исхода зависит, удастся ли республиканцам сохранить контроль над Сенатом или он перейдет к демократам. При этом ранее Трамп дал старт процедуре смены власти Команда Джозефа Байдена получила доступ к финансам и докладам разведки.