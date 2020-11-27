Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен в Подмосковье до 13 декабря

Кроме того на «удаленке» останутся студенты подмосковных вузов и колледжей.
Продлен и запрет на проведение спортивных и развлекательных мероприятий. Это следует из постановления, опубликованного на сайте Правительства Московской области.
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Кроме того на «удаленке» останутся студенты подмосковных вузов и колледжей.
Продлен и запрет на проведение спортивных и развлекательных мероприятий. Это следует из постановления, опубликованного на сайте Правительства Московской области.
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