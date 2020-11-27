Конфликт между учителем и учеником в Нальчике привел к стрельбе из травматического пистолета

Не обошлось и без драки между педагогом и близкими школьника.

Разногласия между учителем одного из лицеев Нальчика и школьником произошли «по учебному вопросу», сообщили в МВД Кабардино-Балкарии. При этом что именно стало поводом для конфликта, не уточняется. По данным газеты «МК», речь идет о недовольстве девятиклассника оценкой по истории. Как утверждает издание, с собой ученик привел двух родственников, которые вступили в перепалку с преподавателем.

После того, как учителя начали бить, он достал из своей машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил, рассказали, в свою очередь, в полиции. Пострадали два человека – один из них, по данным агентства ТАСС, получил травмы после попадания пуль. Второй пострадавший, непосредственно сам учитель, находится в более тяжелом состоянии: по данным медиков, у него сотрясение мозга, переломы ребер и челюсти. Педагога перевели в реанимацию.

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