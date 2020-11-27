Глава МИД Ирана заявил, что в убийстве ведущего физика-ядерщика прослеживается роль Израиля

Мохаммад Джавад Зариф призвал международное сообщество осудить это преступление, — передает агентство Reuters. В министерстве обороны Ирана заявили, что на ученого Мохсена Фахризаде напали террористы, и он скончался в больнице от полученных ранений.

Между тем, политолог и бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер сказал «Эху», что нет подтверждений тому, что к убийству причастен Израиль.

Как отмечает Интерфакс, на Западе убитого Фахризаде называли самым выдающимся физиком-ядерщиком в Иране и предполагали, что он работал над созданием ядерной бомбы.